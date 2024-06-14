Лапорт точно не поможет сборной Испании в матче с хорватами

Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт стопроцентно не поможет своей национальной команде в грядущем матче против сборной Хорватии на Евро-2024. Об этом сообщил на пресс-конференции рулевой «красной фурии» Луис де ла Фуэнте.

«У него нет травмы, но у него возникли некоторые проблемы. Мы приняли решение не рисковать им, завтра он точно не будет играть», - говорит тренер.

Напомним, на Евро-2024 сборная Испании стартует в субботу, 15 июня. В своём первом матче на турнире испанцы в рамках квартета В сыграют против сборной Хорватии, призёра двух последних мировых первенств 2018 и 2022 годов.