Фюллькруг стал автором четвёртого гола в ворота сборной Шотландии

В стартовом матче чемпионата Европы 2024 года сборная Германии играет против шотландцев. После первого тайма британцы были разгромлены со счётом 0:3, к тому же остались вдесятером. До экватора второго тайма счет не менялся. В борьбе за мяч Илкай Гюндоган отбросил его чуть назад, в свободную зону ворвался Никлас Фюллькруг и с 15 метров стрельнул со страшной силой в правую девятку.

4:0 в пользу Германии. Сегодня также забивали Флориан Вирц, Джамал Мусиала и Кай Хаверц. Текстовая трансляция на LiveResult.ru.