Гросс проводит первый официальный матч за сборную Германии

После первого тайма матча против команды Шотландии на Евро-2024 в сборной Германии замена. Вместо Роберта Андриха, который получил предупреждение в первом тайме, на поле вышел хавбек «Брайтона» Паскаль Гросс.

Удивительный факт – для Паскаля это всего лишь первый выход на поле в официальном матче за «бундестим». Притом, что полузащитнику уже 32 года. Ранее игрок «Брайтона» никогда не выходил за сборную Германии в играх официального статуса.

Напомним, что по итогу первого тайма сборная Германии разгромно ведёт у сборной Шотландии – 3:0. Следить за дальнейшими событиями игры можно на нашем портале в текстовой трансляции.