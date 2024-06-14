Кроос в первом тайме матча с Шотландией сделал 100% точных передач

В эти минуты идёт второй тайм стартового матча чемпионата Европы – 2024 между Германией и Шотландией.

На данный момент счёт 3:0, все голы были забиты в первом тайме. По одному мячу в свой актив записали Флориан Вирц, Джамал Мусиала и Кай Хаверц.

Полузащитник немецкой национальной команды Тони Кроос начал встречу с первых минут и сделал за 45 минут 55 точных передач из 55-ти.

Отметим, что шотландцы с 44-й минуты играют вдесятером – удалён был Райан Портеус за грубой фол в своей штрафной площади.

За текстовой трансляцией поединка можно следить на портале LiveResult.ru.