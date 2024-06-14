Сборная Германии ушла на перерыв с разгромным преимуществом

Сборная Германии вечером пятницы громит после первого тайма сборную Шотландии. Команды встречаются в рамках матча открытия чемпионата Европы 2024 в пятницу, 14 июня.

Первого гола крупного турнира долго ждать не пришлось – его на 10-й минуте оформил Флориан Вирц. Спустя девять минут ещё один молодой игрок «бундестим» Джамал Мусиала удвоил преимущество своей команды – 2:0. Под конец первого тайма 11-метровый удар реализовал форвард немцев Кай Хаверц – жёстко на Илкае Гюндогане сфолил удалённый защитник Райан Портеус.

Текстовую трансляцию второго тайма исторического мюнхенского матча проводит наш портал.