Напомним, что на 10-й минуте отличился Флориан Вирц, а на 19-й - Джамал Мусиала. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
Сборная Германии громит шотландцев ещё в первом тайме
В самом конце первого тайма стартового матча Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии хозяева поля забили третий гол. После очередного навеса Илкай Гюндоган опасно бил головой - парировано. Все тот же игрок пытался добить мяч, но получил двумя ногами от Райана Портеуса - удаление и пенальти. Кай Хаверц подошел к мячу и с небольшой паузой пробил чуть левее центра ворот, заметив движение голкипера к другой штанге.
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