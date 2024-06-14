Сборная Германии громит шотландцев ещё в первом тайме

В самом конце первого тайма стартового матча Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии хозяева поля забили третий гол. После очередного навеса Илкай Гюндоган опасно бил головой - парировано. Все тот же игрок пытался добить мяч, но получил двумя ногами от Райана Портеуса - удаление и пенальти. Кай Хаверц подошел к мячу и с небольшой паузой пробил чуть левее центра ворот, заметив движение голкипера к другой штанге.

Напомним, что на 10-й минуте отличился Флориан Вирц, а на 19-й - Джамал Мусиала. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.