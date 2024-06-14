На Евро-2024 произошло первое удаление

В составе сборной Шотландии в конце первого тайма матча Германия – Шотландия состоялось первое удаление на Евро-2024. Красную карточку за жёсткий фол на Илкае Гюндогане в своей штрафной площади получил защитник «горцев» 15-й номер – Райан Портеус. После фола Портеуса точный 11-метровый удар по воротам Ангуса Ганна исполнил Кай Хаверц.

Напомним, что к концу первого тайма сборная Германии громит шотландскую сборную – 3:0. До гола Хаверца за «бундестим» забили Флориан Вирц и Джамал Мусиала.

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