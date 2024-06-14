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Чемпионат Европы по футболу 2024

Впервые в истории Евро за одну сборную забили два игрока моложе 22 лет

14 Июня 2024 • 22:33 Комментировать
Германия
3:0
Шотландия
1 1.30 X 6.00 2 11.00
2-й тайм

Сборная Германии по итогу первого получаса матча против сборной Шотландии на Евро-2024 уверенно ведёт – 2:0. Голами в составе «бундестим» отметились Флориан Вирц и Джамал Мусиала.

Удивительным фактом делится Opta Sports. Так, впервые в истории Евро сразу два игрока моложе 22 лет забили в одном матче за одну сборную. Мусиале и Вирцу, к слову, по 21 году.

Напомним, что за прошедшее время матча у Мануэля Нойера, вратаря сборной Германии абсолютно нет работы. В то же время немецкая команда активно владеет мячом и раз за разом атакует ворота соперника.

Текстовая трансляция игры – у нас на портале.

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Сборная Германии Флориан Вирц Джамал Мусиала ещё теги

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