Впервые в истории Евро за одну сборную забили два игрока моложе 22 лет

Сборная Германии по итогу первого получаса матча против сборной Шотландии на Евро-2024 уверенно ведёт – 2:0. Голами в составе «бундестим» отметились Флориан Вирц и Джамал Мусиала.

Удивительным фактом делится Opta Sports. Так, впервые в истории Евро сразу два игрока моложе 22 лет забили в одном матче за одну сборную. Мусиале и Вирцу, к слову, по 21 году.

Напомним, что за прошедшее время матча у Мануэля Нойера, вратаря сборной Германии абсолютно нет работы. В то же время немецкая команда активно владеет мячом и раз за разом атакует ворота соперника.

Текстовая трансляция игры – у нас на портале.