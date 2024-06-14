Пять игроков сборной Германии имеют 100-процентную точность передач за половину тайма

Сразу пять игроков сборной Германии имеют стопроцентную точность передач за почти полтайма - на момент 20-й минуты игры против сборной Шотландии на Евро-2024. Прекрасной статистикой «бундестим» делится Opta Sports.

Так, стопроцентная точность передач партнёрам у игроков обороны Джонаната Та и Йозуа Киммиха, хавбеков команды Тони Крооса и Илкая Гюндогана. Но самое интересное, что ни разу в передачах не ошибался и Джамал Мусиала, игрок атаки.

Напомним, что по итогу первых прошедших 20 минут с уверенным счётом впереди сборная Германии. Голами отметились Флориан Вирц и Джамал Мусиала. Текстовая трансляция игры – у нас на портале.