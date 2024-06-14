Мусиала удвоил перевес сборной Германии в матче с шотландцами

Сборная Германии сделала весомую заявку на победу в стартовом матче чемпионата Европы. В споре с командой Шотландии «Бундестим» забила еще один мяч. Илкай Гюндоган по вертикали сыграл в штрафную, Кай Хаверц у левого угла вратарской упустил момент для удара, но отыграл на Джамала Мусиалу, который тонким приемом мяча оставил не у дел соперников, после чего метров с восьми вколотил мяч под перекладину.

Напомним, что на 10-й минуте счет открыл Флориан Вирц. На табло счет 2:0. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.