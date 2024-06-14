Вирц стал самым молодым автором гола в истории сборной Германии на Евро

Вечером пятницы сборная Германии играет в матче открытия Евро-2024 против сборной Шотландии. Молодой полузащитник «бундестим» Флориан Вирц довольно быстро поразил ворота «горцев» - по итогу первой 10-минутки матча.

Как сообщает Opta Sports, 21-летний немец стал самым молодым автором гола в истории сборной Германии на чемпионатах Европы.

Более того, Флориан стал самым молодым автором первого гола на чемпионате Европы.

Текстовую трансляцию немецко-шотландской битвы в Мюнхене проводит наш портал. 2:0, преимущество сборной Германии по итогу 20 минут игры выросло!