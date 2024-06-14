Далич: «У нас самая сложная группа»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался в преддверии стартового для своей команды матча на чемпионате Европы – 2024.

- Мы находимся в сильнейшей группе с действующим чемпионом сборной Италии и победителем Лиги наций Испанией. Испания - очень сложная команда, Албания мотивирована и уверена в себе, так что наша группа, безусловно, самая сложная, - сказал специалист на пресс-конференции перед игрой с Испанией.

Напомним, 15 июня хорватская национальная команда проведёт свой первый матч на чемпионате Европы, соперником сборной станет Испания, встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.