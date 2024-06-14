Вирц прервал шестиматчевую голевую засуху

Вечером 14 июня сборная Германии в матче открытия чемпионата Европы принимает в Мюнхене сборную Шотландии. Первого гола этой исторической встречи нам пришлось ждать десять с лишним минут – его автором стал Флориан Вирц, атакующий полузащитник сборной Германии.

Своим выстрелом примерно с линии штрафной Вирц прервал свою голевую засуху. Длилась она почти полтора месяца – со 2 мая. Именно тогда Флориан оформлял последний год до сегодняшней пятницы.

Текстовую поминутную трансляцию матча сборных Германии и Шотландии проводит наш портал. Первая 15-минутка позади, впереди немцы, 1:0!