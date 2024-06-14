Вирц стал автором первого гола чемпионата Европы

В пятницу стартовал чемпионат Европы матчем между сборными Германии и Шотландии. Первая 10-минутка завершилась голевой атакой хозяев поля и турнира. Тони Кроос поскользнулся, но выдал диагональ на правый фланг метров на 40, Йозуа Киммих сразу отпасовал в радиус штрафной, где никто не помешал Флориану Вирцу пробить в касание. Мяч низом полетел чуть левее центра ворот, голкипер среагировал, но парировал мяч в штангу, от которой круглый отскочил в сетку - 1:0 на табло. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.