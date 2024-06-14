Наставник сборной Испании: «Мы обладаем огромным талантом»

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мыслями в преддверии стартового для своей команды матча на чемпионата Европы – 2024.

- Представлять Испанию - огромная ответственность для меня, мы представляем нацию, всех болельщиков. Но нам нужно быть спокойными. Мы хотим хорошо стартовать на турнире.

По отдельности мы обладаем огромным талантом, и если мы будем хорошо и упорно работать вместе, то добьемся успеха, - сказал рулевой испанской национальной команды на пресс-конференции.

Напомним, 15 июня испанская сборная встретится с командой Хорватии в рамках первого для себя матча на Евро-2024