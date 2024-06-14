Далич: «То, чего добивается Хорватия, является чудом»

Златко Далич, рулевой хорватской сборной, рассказал о достижении национальной команды в последнее время.

- То, чего добивается Хорватия, является чудом - я бы даже сказал, чем-то невозможным. Вот почему меня беспокоит, когда люди недооценивают нас. Эту команду нужно уважать за то, что она добилась таких результатов в таких сложных условиях и с таким небольшим выбором игроков, - сказал наставник сборной Хорватии на пресс-конференции перед матчем с Испанией.

Напомним, поединок Евро-2024 пройдёт 15 июня, арбитр даст стартовый свисток в 19:00 по московскому времени.