Далич: «Хорватия хочет обыграть Испанию»

Златко Далич, рулевой хорватской сборной, дал свой комментарий перед матчем чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Испании.

- Мы начинаем турнир матчем против сборной Испании, которая обыграла нас в финале Лиги наций по пенальти и на последнем Евро в захватывающем матче со счетом 5:3. Так что у нас есть опыт игры с ней, и мы знаем, что делать. Мы постараемся обыграть ее на этот раз, потому что хотим хорошо стартовать на турнире, - сказал наставник сборной Хорватии на пресс-конференции.

Напомним, встреча между этими командами пройдёт 15 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по мск.