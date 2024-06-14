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Чемпионат Европы по футболу 2024

Далич: «Хорватия хочет обыграть Испанию»

14 Июня 2024 • 21:40 Комментировать
Испания
...
Хорватия
1 1.95 X 3.50 2 4.40
Через 20 ч. 45 мин.

Златко Далич, рулевой хорватской сборной, дал свой комментарий перед матчем чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Испании.

- Мы начинаем турнир матчем против сборной Испании, которая обыграла нас в финале Лиги наций по пенальти и на последнем Евро в захватывающем матче со счетом 5:3. Так что у нас есть опыт игры с ней, и мы знаем, что делать. Мы постараемся обыграть ее на этот раз, потому что хотим хорошо стартовать на турнире, - сказал наставник сборной Хорватии на пресс-конференции.

Напомним, встреча между этими командами пройдёт 15 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по мск.

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