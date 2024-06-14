Булыкин: «Дома сборной Германии должны помочь стены»

Дмитрий Булыкин, бывший российский форвард высказался о сборной Германии. «Бундестим» вечером пятницы откроет Евро-2024 поединком со сборной Шотландии в столичном баварском граде – Мюнхене.

«От Германии всегда многого ждут, но эта команда очень плоха была на последних турнирах. Поэтому все надеются на домашнее Евро, где и стены, и фанаты помочь должны. Состав неплохой, «Байер» в сезоне гремел, многие игроки других команд. Думаю, на домашнем Евро хорошо сыграют», - размышляет Булыкин для «Газеты.Ру».

Немецкой сборной предстоит сыграть в квартете А, соперниками «бундестим» выступят коллективы Шотландии, Венгрии и соседней Швейцарии.

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