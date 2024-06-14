Камоцци назвал фаворита чемпионата Европы – 2024

Итальянский менеджер Франко Камоцци выбрал своего фаворита на предстоящем чемпионате Европы 2024 года, который пройдёт в Германии.

«Буду ли я смотреть турнир? Конечно, это очень большой турнир, где собраны лучшие игроки. Мой фаворит? Сборная Франции», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

По результатам жеребьевки сборная Франции попала в группу D, где встретится с Австрией, Польшей и Нидерландами.

Свой первый матч на турнире французы проведут в понедельник, 17 июня. Соперником подопечных Дидье Дешама станет национальная команда Австрии. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени.