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Чемпионат Европы по футболу 2024

Камоцци назвал фаворита чемпионата Европы – 2024

14 Июня 2024 • 21:31 Комментировать
Австрия
...
Франция
17.06 22:00

Итальянский менеджер Франко Камоцци выбрал своего фаворита на предстоящем чемпионате Европы 2024 года, который пройдёт в Германии.

«Буду ли я смотреть турнир? Конечно, это очень большой турнир, где собраны лучшие игроки. Мой фаворит? Сборная Франции», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

По результатам жеребьевки сборная Франции попала в группу D, где встретится с Австрией, Польшей и Нидерландами.

Свой первый матч на турнире французы проведут в понедельник, 17 июня. Соперником подопечных Дидье Дешама станет национальная команда Австрии. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Франко Камоцци

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