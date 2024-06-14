Робертсон в 50-й раз выведет сборную Шотландии на поле с капитанской повязкой

Вечером 14 июня в долгожданном матче открытия чемпионата Европы по футболу сойдутся в Мюнхене сборные Германии и Шотландии. С капитанской повязкой на поле шотландскую команду выведет защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон.

Для Робертсона этот матч будет юбилейным, 50-м, в котором он выходит на поле за сборную Шотландии с капитанской повязкой.

Отметим и то, что эта игра станет 50-й для полузащитника шотландской сборной Райана Кристи.

Текстовую трансляцию поединка сборных Германии и Шотландии проведёт наш портал. До старта осталось совсем чуть-чуть! Прозвучит свисток о начале игры в 22:00 по московскому времени.