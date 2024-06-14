Нойер установил рекорд сборной Германии по выходу в старте на крупных турнирах

Вечером пятницы состоится долгожданное открытие Евро-2024. В стартовом мачте турнира сойдутся сборные Германии и Шотландии. Опытнейший вратарь Мануэль Нойер выйдет в стартовом составе «бундестим».

Как делится Opta Sports, Нойер установил рекорд сборной Германии. Он в 35-й раз выйдет в старте на крупных турнирах, таких как чемпионаты мира и чемпионаты Европы.

Среди европейских игроков больше таких стартовых выходов только у Криштиану Роналду (43) и Паоло Мальдини (36). Помимо этого, Нойер в пятницу станет вторым европейским вратарем в истории, сыгравшим на восьми крупных турнирах, после легендарного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона.