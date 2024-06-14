Гунько назвал главного фаворита чемпионата Европы – 2024

Наставник «Урарту» Дмитрий Гунько ответил на вопрос о том, какая команда является фаворитом предстоящего чемпионата Европы.

«Кого я вижу фаворитом Евро? Я думаю, Португалия», — цитирует Гунько «Спорт День за Днем».

Специалист добавил, что его личные симпатии на турнире будут на стороне сборной Грузии.

Чемпионат Европы – 2024 стартует сегодня, 14 июня. В матче открытия сборная Германии встретится со сборной Шотландии. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.