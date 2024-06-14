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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Шотландии назвала состав на матч открытия Евро

14 Июня 2024 • 21:10 Комментировать
Германия
0:0
Шотландия
1 1.30 X 6.00 2 11.00
1-й тайм

Вечером 14 июня состоится долгожданный матч открытия чемпионата Европы по футболу. Сборная Германии примет команду Шотландии на «Альянц Арене» в Мюнхене.

Шотландская команда назвала свой состав на грядущую битву:

Ганн, Портеус, Хендри, Тирни, Ралстон, Макгрегор, Кристи, Робертсон, Мактоминай, Макгинн, Адамс.

Напомним, что после матча с немцами у сборной Шотландии ещё два матча в рамках группы А. 19 июня «горцы» сыграют против сборной Швейцарии, а 23 июня – против команды Венгрии.

Ранее свой состав назвала сборная Германии.

Текстовую трансляцию футбольного события проведёт наш спортивный портал.

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