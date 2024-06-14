Булыкин: «Германия является одним из главных претендентов на выход как минимум в полуфинал»

Дмитрий Булыкин, в прошлом игрок ряда российских клубов и национальной сборной России, высказался о перспективах сборной Германии на грядущем Евро-2024.

По словам Булыкина, немецкая сборная может побороться за призовые места на предстоящем чемпионате Европы – 2024, который начинается сегодня, 14 июня.

- Многое будет зависеть от того, как они начнут турнир. Тогда и станет понятно, что их ждёт дальше.

А вообще, Германия является одним из главных претендентов на выход как минимум в полуфинал, - передаёт слова Булыкина Vprognoze.ru.

Сборная Германии сегодня встретится с Шотландией, встреча пройдёт в Мюнхене и начнётся в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией матча можно будет на портале LiveResult.ru.

Отметим, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая выиграла турнир в 2021 году.