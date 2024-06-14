Нойер, Кроос и Хаверц – в основе сборной Германии на матч открытия Евро-2024

Сборная Германии назвала свой стартовый состав на матч открытия чемпионата Европы 2024 года против сборной Шотландии. Он состоится в 22:00 по московскому времени в Мюнхене на «Альянц Арене». Выглядит состав «бундестим» следующим образом:

Нойер, Миттельштедт, Рюдигер, Та, Киммих, Кроос, Андрих, Гюндоган (к), Вирц, Мусиала, Хаверц.

Напомним, что до старта чемпионата Европы остаётся менее часа. Текстовую трансляцию этого футбольного события проведёт наш портал.

Сборные Германии и Шотландии выступают в рамках группы А, 15 июня в рамках этого квартета сойдутся коллективы Швейцарии и Венгрии.