Нагельсманн станет самым молодым тренером в истории Евро

Через час в Мюнхене стартует чемпионат Европы по футболу. Сборная Германии в матче открытия первенства примет команду Шотландии в рамках группы А.

Как сообщает Opta, Юлиан Нагельсманн, главный тренер «бундестим» станет самым молодым тренером в истории чемпионатов Европы после того, как прозвучит стартовый свисток.

Главному тренеру сборной Германии сегодня 36 лет и 327 дней. Нагельсманн превзошел рекорд Срешко Катанеца, который на Евро-2000 был главным тренером сборной Словении в 36 лет и 333 дня.

Текстовую поминутную трансляцию игры Германия – Шотландия проведёт во всех красках наш портал.