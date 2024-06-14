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Чемпионат Европы по футболу 2024

Назван арбитр, который рассудит сборные Англии и Сербии официально

14 Июня 2024 • 20:31 Комментировать

Стали известны имена главных арбитров, которые будут обслуживать матчи третьего игрового дня Евро-2024.

На игре сборных Польши и Нидерландов в рамках группы D будет вместе со своей бригадой работать португальский рефери Артур Диаш.

Сандро Шерер, швейцарский рефери рассудит вместе со своими помощниками команды Словении и Дании в группе С.

А на игре сборных Англии и Сербии, также в группе С будет работать итальянец Даниэле Орсато.

Напомним, что Евро-2024 стартует уже 14 июня, в 22:00 по московскому времени. Сборная Германии, хозяйка первенства в Мюнхене будет принимать дома команду Шотландии.

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Евро-Футбол.Ру,
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