Стали известны имена главных арбитров, которые будут обслуживать матчи третьего игрового дня Евро-2024.

На игре сборных Польши и Нидерландов в рамках группы D будет вместе со своей бригадой работать португальский рефери Артур Диаш.

Сандро Шерер, швейцарский рефери рассудит вместе со своими помощниками команды Словении и Дании в группе С.

А на игре сборных Англии и Сербии, также в группе С будет работать итальянец Даниэле Орсато.

Напомним, что Евро-2024 стартует уже 14 июня, в 22:00 по московскому времени. Сборная Германии, хозяйка первенства в Мюнхене будет принимать дома команду Шотландии.