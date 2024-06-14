Глушаков назвал сборную, которая может удивить на Евро

Денис Глушаков, бывший полузащитник сборной России, который восемь лет назад сам забивал на чемпионате Европы, высказался о команде, которая может удивить футбольный мир на Евро-2024 в Германии.

«Сборная, которая может удивить на Евро? Бельгия, может быть. Давно заслуживает хороших результатов, постоянно претендует на то, чтобы что‑то выиграть», - говорит Глушаков «РБ Спорт».

Напомним, что удивлять сборная Бельгии может начать уже с группового этапа. «Красным дьяволам» досталась не самая сложная группа с командами Румынии, Словакии и Украины.

Текстовую трансляцию матча открытия чемпионата Европы проведёт наш портал. Старт – в 22:00 по московскому времени, 14 июня!