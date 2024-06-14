Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Грушевский: Не удивлюсь, если Англия оступится на первой стадии плей-офф

14 Июня 2024 • 18:41 Комментировать
Сербия
...
Англия
1 7.60 X 4.50 2 1.48
16.06 22:00

Известный шоумен Михаил Грушевский поделился комментарием о перспективах сборной Англии на предстоящем Евро-2024.

Грушевский признался, что не будет удивлен вылету сборной Англии на первой стадии плей-офф.

— По именам и амбициям Англия всегда числится в фаворитах, но практика показывает, что они больше надувают щеки, нежели представляют реальную силу, — приводит слова Грушевского «Спорт-Экспресс».

На чемпионате Европы – 2024 сборная Англии попала в группу C, где сыграет с Данией, Сербией и Словенией.

Свой первый матч на турнире Англия проведет 16 июня против сербов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Михаил Грушевский

Новости по матчу

Сегодня, 14 Июня
18:41
Грушевский: Не удивлюсь, если Англия оступится на первой стадии плей-офф
13:31
Кардашьян одобряет: Сборная Англии будет использовать специальное кольцо во время Евро-2024
01:26
Галлахер рассказал, как мог сыграть за Шотландию
00:47
Галлахер: «Знаю, что есть гораздо более талантливые атакующие игроки, чем я» 1
13 Июня
22:57
Кейн оценил свой первый сезон в «Баварии»
20:52
Кечинов: «У Сербии хорошие шансы выйти в плей-офф»
16:24
«Это смешно»: Пол Инс не считает сборную Англии великой
13:37
Защитник сборной Англии вернулся к тренировкам
12:16
Актуальная ставка и прогноз на матч Сербия – Англия Евро-2024 – 16 июня 2024
09:10
Кто выиграет Евро-2024
12 Июня
14:05
Бывший тренер сборной России объяснил, почему Англия ещё долго не выиграет международный трофей 1
12:59
Важный игрок сборной Англии пропустил тренировку перед Евро-2024 – названа причина
05:27
Энтони Гордон: «В сборной Англии никогда не было такой конкуренции, как сейчас»
11 Июня
15:45
Силкин назвал игрока, за которым будет пристально сделать на Евро
10:47
Руни: «Сака – это игрок, который способен изменить ход матча и добыть результат»
10:21
«Манчестер Юнайтед» определился с планами на Саутгейта 1
09 Июня
01:42
Шоу: «Хочу сыграть в первом матче на Евро-2024, но не буду рисковать»
00:34
Шоу – о своей травме: «Мне не следовало играть в том матче»
08 Июня
18:13
Саутгейт высказался о травме Стоунса перед стартом Евро-2024
07 Июня
15:38
Матич отреагировал на отсутствие в сборной Англии Рэшфорда и Грилиша
03:09
Саутгейт назвал причину исключения Магуайра из состава сборной Англии на Евро
02:25
Саутгейт объяснил, почему включил Шоу в финальную заявку на Евро-2024
03 Июня
12:40
Игрок «Спартака» Чернов: На Евро-2024 буду поддерживать Сербию и Бабича
00:30
Саутгейт: «Майну провёл потрясающий сезон»
02 Июня
22:11
Поттер решил, где хочет работать 1
18:05
Саутгейт: «Беллингем провёл феноменальный год»
01 Июня
20:32
Актуальная ставка и прогноз на матч Сербия – Англия Евро-2024 – 16 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СЕРБИЯ АНГЛИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Моуринью назвал игрока, который станет лучшим на Евро-2024 Руни назвал игрока, которого убрал бы из сборной Англии ради Грилиша Мбаппе выбрал двух финалистов Евро-2024 Неймар и Винисиус могут перейти в один европейский суперклуб Кроос высказался о конфликте в сборной Германии перед стартом Евро-2024 Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Сборная Германии потеряла игрока перед стартом Евро-2024 – срочно вызван Эмре Джан Не Роналду: Моуринью намекнул, кто лучший в этом поколении Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет
Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Генич покинул «Матч ТВ»
Спортивные новости
Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в третьем матче финала Кубка Стэнли Канарейкин: «Буду смотреть чемпионат Европы от звонка до звонка» Канарейкин объяснил, за счёт чего «Эдмонтон» сможет переломить серию с «Флоридой» Терещенко рассказал, в какой хоккей играет «Флорида» Надаль и Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
14.06.24 в 22:00
Германия Германия
Шотландия Шотландия
1.27 5.80 11.00
Видео
15.06.24 в 16:00
Венгрия Венгрия
Швейцария Швейцария
2.75 3.40 2.55
Видео
15.06.24 в 19:00
Испания Испания
Хорватия Хорватия
1.71 3.55 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Июня
18:41 · Чемпионат Европы 2024
Грушевский: Не удивлюсь, если Англия оступится на первой стадии плей-офф
18:27 · Чемпионат Европы 2024
Масалитин назвал главных фаворитов Евро-2024
18:17 · Чемпионат Европы 2024
Непомнящий: «Было бы интересно последить за связкой Тюкавин-Захарян на чемпионате Европы – 2024»
18:12 · Чемпионат Европы 2024
Кураньи поделился ожиданиями от сборной Германии на Евро-2024
17:32 · Чемпионат Европы 2024
Кроос: «Было бы идеально завершить карьеру победой на Евро-2024»
17:14 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой не считает Германию фаворитом чемпионата Европы – 2024
17:08 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти рассказал о правилах игры в PlayStation в сборной Италии
17:07 · Чемпионат Европы 2024
Непомнящий: «Германия и Шотландия будут играть изо всех сил»
17:02 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти высказался о состоянии Бареллы
16:58 · Чемпионат Европы 2024
Бояринцев: «На чемпионате Европы буду симпатизировать англичанам»
16:56 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти высказался о матче против Албании на Евро-2024
16:51 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти: «Герои и гиганты не боятся футбольных матчей»
16:27 · Чемпионат Европы 2024
Доннарумма: Никаких проблем с новыми правилами в сборной нет
16:26 · Чемпионат Европы 2024
Дркушич: «Бийол скучает по России»
15:34 · Чемпионат Европы 2024
​Назван фаворит матча Испания – Хорватия
Все новости