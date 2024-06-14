Грушевский: Не удивлюсь, если Англия оступится на первой стадии плей-офф

Известный шоумен Михаил Грушевский поделился комментарием о перспективах сборной Англии на предстоящем Евро-2024.

Грушевский признался, что не будет удивлен вылету сборной Англии на первой стадии плей-офф.

— По именам и амбициям Англия всегда числится в фаворитах, но практика показывает, что они больше надувают щеки, нежели представляют реальную силу, — приводит слова Грушевского «Спорт-Экспресс».

На чемпионате Европы – 2024 сборная Англии попала в группу C, где сыграет с Данией, Сербией и Словенией.

Свой первый матч на турнире Англия проведет 16 июня против сербов.