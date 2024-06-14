Масалитин назвал главных фаворитов Евро-2024

Футбольный эксперт Валерий Масалитин ответил на вопрос о фаворитах предстоящего чемпионата Европы – 2024.

«Назову немцев, ведь они хозяева турнира, а также англичан и французов», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

Специалист признался, что на турнире будет следить за игрой Испании и Нидерландов.

Старт чемпионата Европы – 2024 состоится уже сегодня, 14 июня. В первой игре турнира сборная Германии встретится со сборной Шотландии. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.