Непомнящий: «Было бы интересно последить за связкой Тюкавин-Захарян на чемпионате Европы – 2024»

Известный тренер Валерий Непомнящий считает, что сборная России смогла бы хорошо себя проявить на предстоящем чемпионате Европы – 2024.

«В команде Карпина много молодых игроков, которые добились прогресса за этот год. Например, было бы интересно последить за связкой Тюкавин-Захарян», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Напомним, чемпионат Европы стартует уже сегодня, 14 июня. В матче открытия сборная Германии встретится с национальной командой Шотландии. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.