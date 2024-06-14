Кураньи поделился ожиданиями от сборной Германии на Евро-2024

Бывший футболист сборной Германии Кевин Кураньи поделился своими ожиданиями от выступления команды на домашнем чемпионате Европы. По словам Кураньи, Бундестим в настоящий момент находится на подъёме. Экс-игрок «Динамо» ожидает увидеть Германию в финале Евро-2024.

«Уверен, что она пробьётся в финал, а возможно, даже выиграет турнир. Юлиан Нагельсманн – отличный тренер, который проповедует самый современный стиль работы. При нем команда прогрессирует и будет только прибавлять от матча к матчу», - цитирует Кураньи «Спорт-Экспресс».

Свой первый матч на чемпионате Европы – 2024 сборная Германии проведёт уже в пятницу вечером. Команда Юлиана Нагельсманна будет играть против Шотландии. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.