Кроос: «Было бы идеально завершить карьеру победой на Евро-2024»

Полузащитник Тони Кроос ещё в мае объявил о решении завершить карьеру после выступления за сборную Германии на домашнем чемпионате Европы. 34-летний футболит хотел бы выиграть турнир перед тем, как повесить бутсы на гвоздь.

«Конечно, победа на чемпионате Европы этим летом стала бы идеальным завершением моей карьеры. Но я реалист и знаю, что это будет непросто. Я не собираюсь оценивать мою карьеру по этому Евро. Точно так же я не стал бы этого делать, если бы «Реал» проиграл в финале Лиги чемпионов.

В то же время я знаю, насколько особенным было бы выиграть Евро перед нашими болельщиками. Но столько всего должно произойти, чтобы мечта стала реальностью. Мы должны идти шаг за шагом», - цитирует Крооса Four Four Two.