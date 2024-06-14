Германия - Шотландия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Германии и Шотландии проводят матч первого тура чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Германия - Шотландия
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Протокол игры
Нойер Мануэль•Киммих Йозуа•Рюдигер Антонио•Та Джонатан•Миттельштедт Максимилиан•Андрих Роберт•Кроос Тони•Мусиала Джамал•Гюндоган Илкай•Вирц Флориан•Хаверц Кай
Ганн Энгус•Портеус Райан•Хендри Джек•Тирни Киран•Ралстон Энтони•Робертсон Эндрю•Мактоминай Скотт•Макгрегор Каллум•Макгинн Джон•Кристи Райан•Адамс Че
Сегодня. Стадион "Альянц Арена " (Мюнхен).
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