Мостовой не считает Германию фаворитом чемпионата Европы – 2024

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о форме сборной Германии перед стартом Евро-2024.

«Если сейчас спросить у кого-то, то скажут, что Германия в порядке. Как же в порядке, если она два чемпионата мира подряд из группы не выходит?» — заявил Мостовой Vprognoze.

При этом эксперт отметил, что футбол прекрасен тем, как он умеет удивлять.

Матч первого тура чемпионата Европы – 2024 между сборной Германии и сборной Шотландии состоится уже сегодня, 14 июня. За всеми событиями игры вы сможете следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult. Начало события — в 22:00 по мск.