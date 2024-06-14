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Чемпионат Европы по футболу 2024

Спаллетти рассказал о правилах игры в PlayStation в сборной Италии

14 Июня 2024 • 17:08 Комментировать
Италия
...
Албания
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15.06 22:00

Главный тренер национальной сборной Италии Лучано Спаллетти дал комментарий по поводу правил, установленных в расположении команды на время Евро-2024.

«У нас нет определённых правил по игре в PlayStation, я просто не разрешаю футболистам играть по ночам. Мы создали игровую комнату с двумя приставками PlayStation, я тоже играю. Главное, чтобы это проходило в правильное время. Врачи говорят, что по ночам лучше спать», - сказал Спаллетти на пресс-конференции.

В субботу, 15 июня, сборная Италии проведёт первый матч на чемпионате Европы – 2024. Соперником итальянской команды будет Албания.

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Евро-Футбол.Ру,
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