Спаллетти рассказал о правилах игры в PlayStation в сборной Италии

Главный тренер национальной сборной Италии Лучано Спаллетти дал комментарий по поводу правил, установленных в расположении команды на время Евро-2024.

«У нас нет определённых правил по игре в PlayStation, я просто не разрешаю футболистам играть по ночам. Мы создали игровую комнату с двумя приставками PlayStation, я тоже играю. Главное, чтобы это проходило в правильное время. Врачи говорят, что по ночам лучше спать», - сказал Спаллетти на пресс-конференции.

В субботу, 15 июня, сборная Италии проведёт первый матч на чемпионате Европы – 2024. Соперником итальянской команды будет Албания.