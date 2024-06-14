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Чемпионат Европы по футболу 2024

Непомнящий: «Германия и Шотландия будут играть изо всех сил»

14 Июня 2024 • 17:07 Комментировать
Германия
...
Шотландия
1 1.30 X 6.00 2 11.00
Через 4 ч. 21 мин.

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче Евро-2024, в котором сборная Германии встретится со сборной Шотландии.

«Думаю, что обе команды будут играть изо всех сил. А красивый у них получится футбол или нет, сложно сказать», — цитирует Непомнящего Vprognoze.

Специалист отметил, что сейчас уже нет таких сборных, которые не пытаются играть или же имеют только бойцовские качества.

Матч открытия чемпионата Европы между сборными Германии и Шотландии состоится сегодня, 14 июня. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция поединка будет доступна на портале LiveResult.

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