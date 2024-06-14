Непомнящий: «Германия и Шотландия будут играть изо всех сил»

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче Евро-2024, в котором сборная Германии встретится со сборной Шотландии.

«Думаю, что обе команды будут играть изо всех сил. А красивый у них получится футбол или нет, сложно сказать», — цитирует Непомнящего Vprognoze.

Специалист отметил, что сейчас уже нет таких сборных, которые не пытаются играть или же имеют только бойцовские качества.

Матч открытия чемпионата Европы между сборными Германии и Шотландии состоится сегодня, 14 июня. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция поединка будет доступна на портале LiveResult.