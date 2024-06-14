Спаллетти высказался о состоянии Бареллы

Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти перед стартом чемпионата Европы высказался о состоянии полузащитника Николо Бареллы. Как известно, у футболиста имелись проблемы со здоровьем.

«Барелла работал вчера и будет работать сегодня, позже он проведёт тренировку. Раньше у него уже была подобная проблема, но он выходил в матче, в котором был нужен. Мнение врачей имеет решающее значение, поскольку все футболисты всегда хотят играть. Если отталкиваться от вчерашней информации, то Барелла будет готов сыграть», - сказал Спаллетти журналистам.

В субботу, 15 июня, сборная Италии на Евро-2024 сыграет против Албании.