Бояринцев: «На чемпионате Европы буду симпатизировать англичанам»

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы, который стартует уже сегодня, 14 июня, в Германии.

Бояринцев выделил несколько команд-претендентов на победу в турнире.

«Фавориты? Лично для меня это Германия, Испания и Италия. Немцы ведь ещё и являются хозяевами турнира, что даст им дополнительное преимущество. Я, как и раньше, буду симпатизировать англичанам», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Также специалист допустил, что на чемпионате Европы появится команда-сенсация.

Напомним, Евро-2024 откроется матчем между Германией и Шотландией сегодня, 14 июня. Начало этой игры запланировано на 22:00 по московскому времени.