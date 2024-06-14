Спаллетти высказался о матче против Албании на Евро-2024

Рулевой сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о первом матче на Евро-2024 – в субботу итальянцы сыграют против Албании.

«У нас много эмоций, но это скорее ощущение счастья, а не напряжения. Это фантастическое место для того, чтобы провести отличный матч. Игра будет сложная. Силвиньо проделал отличную работу по построению этой команды. Нам будут противостоять игроки с хорошими качествами, которые хорошо знают наш стиль футбола и выступают в нашей лиге. Это будет тяжёлый матч.

Уверен, мы сможем показать то, чего мы хотим добиться своим стилем. Просим фанатов подталкивать нас на поле», - сказал Спаллетти журналиста.