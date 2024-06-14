Спаллетти: «Герои и гиганты не боятся футбольных матчей»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти дал понять, что его команда не испытывает лишнее давление перед чемпионатом Европы.

«Надо сказать, что мы живём мечтой каждого итальянца, который в детстве уходил из дома с мячом под мышкой, а возвращался поздно вечером усталым, потным и с разбитыми коленями. Мы герои, гиганты, а это значит, что мы должны надеть форму команды, которая не страдает от давления вокруг этого турнира. Герои и гиганты не боятся футбольных матчей», - цитирует Спаллетти Football Italia.

Сборная Италии является действующим чемпионом Европы. Свою первую игру на Евро-2024 – против Албании – команда Спаллетти проведёт в субботу, 15 июня.