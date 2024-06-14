Доннарумма: Никаких проблем с новыми правилами в сборной нет

Вратарь «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился комментарием о новых правилах в национальной команде, которые ввёл наставник Лучано Спаллетти.

Ранее в СМИ сообщалось, что Спаллетти запретил своим игрокам пользоваться телефонами во время массажа, играть в PlayStation и поздно ложиться спать.

— Никаких проблем с этим нет. Главное, вечером во время лечь отдыхать. Тренер просто дал нам какие-то советы, но никаких строгих правил нет, — рассказал Доннарумма журналистам.

Уже завтра, 15 июня, сборная Италии начнет свой путь на чемпионате Европы матчем против Албании. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени.