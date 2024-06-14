Дркушич: «Бийол скучает по России»

Защитник сборной Словении Ваня Дркушич рассказал, что его соотечественник Яка Бийол, ранее выступавший за ЦСКА, скучает по России.

«Конечно, у нас есть разговоры про РПЛ. Он мне сказал, что скучает по России. Мы с Якой друг друга знаем очень давно. В молодёжных сборных играли вместе и сейчас часто общаемся», — цитирует Дркушича Metaratings.

Напомним, Бийол выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год. В общей сложности в составе «армейцев» защитник провёл 96 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.

Свой первый матч на чемпионате Европы сборная Словении проведёт 16 июня против команды Дании.