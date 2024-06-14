Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

​Назван фаворит матча Испания – Хорватия

14 Июня 2024 • 15:34 Комментировать
Испания
...
Хорватия
1 1.95 X 3.50 2 4.40
15.06 19:00

Сборные Испании и Хорватии сразятся в очном матче в субботу, 15 июня 2024 года, в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

По мнению экспертов букмекерских контор сборная Испании добьётся победы в предстоящем матче с вероятностью в 49,8%, ничейный исход возможен с вероятностью в 28,1%, а вот победа сборной Хорватии оценена только в 22,1%.

Напомним, что матч Испания – Хорватия начнётся в 19:00 по московскому времени. Прямую бесплатную трансляцию матча, а также результаты всех матчей Евро-2024 вы можете найти на нашем спортивном портале.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Хорватии евро-2024 прогнозы на футбол ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Июня
15:34
​Назван фаворит матча Испания – Хорватия
12:00
Испанский журналист: «Сборная Испании сейчас одна из самых слабых команд за историю»
00:01
Далич: «Это странно, но в свои 38 лет Модрич хочет играть как можно больше»
13 Июня
20:07
Гвардиол: «Ямаль может стать одним из лучших в мире»
19:40
Названы главные арбитры матчей второго игрового дня Евро-2024
18:50
Прогноз и ставка на точный счёт матча Испания — Хорватия Евро 2024 — 15 июня 2024
14:59
Ставка и прогноз на матч Испания — Хорватия чемпионата Европы — 15 июня 2024
09:10
Кто выиграет Евро-2024
12 Июня
20:41
Бесплатная ставка и прогноз на матч Испания – Хорватия Евро-2024 – 15 июня 2024
04:00
Карвахаль: «Иногда приходится дёргать Ямаля за уши» 1
11 Июня
22:24
Ямаль – самый дорогостоящий игрок до 19 лет на Евро-2024, Гюлер – четвёртый 1
20:44
Ямаль продолжит школьное обучение во время Евро-2024
16:34
Ямаль оценил перспективы сборной Испании выиграть Евро-2024 2
14:49
Мостовой назвал самую непредсказуемую группу чемпионата Европы
09 Июня
01:15
Педри: «Травма осталась позади, очень жду начала Евро»
06 Июня
16:40
Сёмин ответил, какая сборная может удивить на Евро-2024
01 Июня
11:13
Бесплатная ставка и прогноз на матч Испания – Хорватия Евро-2024 – 15 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИСПАНИЯ ХОРВАТИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Моуринью назвал игрока, который станет лучшим на Евро-2024 Руни назвал игрока, которого убрал бы из сборной Англии ради Грилиша Мбаппе выбрал двух финалистов Евро-2024 Неймар и Винисиус могут перейти в один европейский суперклуб Кроос высказался о конфликте в сборной Германии перед стартом Евро-2024 Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Сборная Германии потеряла игрока перед стартом Евро-2024 – срочно вызван Эмре Джан Не Роналду: Моуринью намекнул, кто лучший в этом поколении Тен Хаг выбрал нового нападающего для «Манчестер Юнайтед»
Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Стало известно, какая лига отправила на Евро-2024 больше всего игроков
Спортивные новости
Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в третьем матче финала Кубка Стэнли Канарейкин: «Буду смотреть чемпионат Европы от звонка до звонка» Канарейкин объяснил, за счёт чего «Эдмонтон» сможет переломить серию с «Флоридой» Терещенко рассказал, в какой хоккей играет «Флорида» Надаль и Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
14.06.24 в 22:00
Германия Германия
Шотландия Шотландия
1.27 5.80 11.00
Видео
15.06.24 в 16:00
Венгрия Венгрия
Швейцария Швейцария
2.75 3.40 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Июня
15:34 · Чемпионат Европы 2024
​Назван фаворит матча Испания – Хорватия
15:21 · Чемпионат Европы 2024
Хиддинк вспомнил о выступлении России на Евро-2008
14:50 · Чемпионат Европы 2024
Лопырёва ответила, за какими игроками будет следить на Евро-2024
14:37 · Чемпионат Европы 2024
Лопырёва назвала трёх главных фаворитов Евро-2024
14:02 · Чемпионат Европы 2024
Дркушич верит, что сборная Словении способна выйти из группы на чемпионате Европы
13:31 · Чемпионат Европы 2024
Кардашьян одобряет: Сборная Англии будет использовать специальное кольцо во время Евро-2024
13:18 · Чемпионат Европы 2024
Андронов дал прогноз на матч Германия – Шотландия
13:11 · Чемпионат Европы 2024
Титов сделал прогноз на матч Германия - Шотландия
13:01 · Чемпионат Европы 2024
Ребров: «Сборная Украины знает, что делать на Евро-2024» 1
12:48 · Чемпионат Европы 2024
Малафеев оценил шансы Германии на домашнем Евро-2024
12:36 · Чемпионат Европы 2024
Собослаи: «Хочу выйти в плей-офф чемпионата Европы»
12:30 · Чемпионат Европы 2024
Куарежма рассказал, чего ждёт от Роналду на Евро-2024
12:15 · Чемпионат Европы 2024
Хвича: «Сборная Грузии хочет написать новую главу в истории»
12:09 · Чемпионат Европы 2024
Маттеус назвал сборную, которая выиграет Евро-2024
12:00 · Чемпионат Европы 2024
Испанский журналист: «Сборная Испании сейчас одна из самых слабых команд за историю»
Все новости