​Назван фаворит матча Испания – Хорватия

Сборные Испании и Хорватии сразятся в очном матче в субботу, 15 июня 2024 года, в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

По мнению экспертов букмекерских контор сборная Испании добьётся победы в предстоящем матче с вероятностью в 49,8%, ничейный исход возможен с вероятностью в 28,1%, а вот победа сборной Хорватии оценена только в 22,1%.

Напомним, что матч Испания – Хорватия начнётся в 19:00 по московскому времени. Прямую бесплатную трансляцию матча, а также результаты всех матчей Евро-2024 вы можете найти на нашем спортивном портале.