Хиддинк вспомнил о выступлении России на Евро-2008

Экс-рулевой сборной России Гус Хиддинк вспомнил о выступлении на чемпионате Европы в 2008 году. Тогда, как известно, российская команда дошла до полуфинала, обыграв в четвертьфинале мощную сборную Нидерландов.

«У меня отличные воспоминания о 2008 годе, проведённом с высококлассной российской командой, всегда стремившейся играть привлекательно и в атакующем ключе. Я получил огромное удовольствие от общения со всеми игроками и хорошим, преданным персоналом!» - цитирует Хиддинка «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в полуфинале Евро-2008 сборная России проиграла Испании со счётом 0:3. Именно испанцы выиграли тот турнир, переиграв в финальной битве Германию.

В пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы – 2024. В матче открытия турнира сыграют сборные Германии и Шотландии, не пропустите подробную текстовую трансляцию.