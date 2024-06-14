Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о стартующем чемпионате Европы.

- Ждете ли сюрпризов на этом Евро от каких-то сборных или все будет предсказуемо?

- Я спокойно отношусь к предстоящему Евро. Даже не потому, что там нет нашей сборной, просто как-то не заводит этот турнир. Так что буду смотреть с профессиональной точки зрения. А что касается сюрпризов, ну будут и будут, а нет, так нет.

- Фавориты турнира традиционные?

- Их можно перечислить автоматически. Это представители ведущих топ-чемпионатов. Так что выйдут из групп те, от кого мы этого и ждем. Если и будет какая-то команда-выскочка, мне бы хотелось посмотреть, за счет чего ей это удастся.

- У сборной Италии получится отстоять свой титул чемпиона Европы?

- Почему нет? Они это могут сделать за счет «катеначчо». Это самая дисциплинированная лига в плане обороны. Голы забить в чемпионате Италии очень сложно. У них есть все шансы, не пропустив в свои ворота, забивать соперникам. Они за счет надежной обороны часто выигрывали, выходили в финалы. В финале прошлого чемпионата мира, играя с французами от обороны, итальянцы могли забить два мяча, и тогда стали бы чемпионами мира. Но, они проиграли. Также может произойти и здесь. Итальянцы вязкие. Они всегда очень грамотно играют в обороне.

- Кого хотели бы видеть в финале чемпионата Европы?

- Итальянцев и хотел бы видеть в финале. Может быть и Германию, но эта команда скучновата. Тогда пусть второй сборной будет Англия. Это было бы повторением предыдущего финала Евро. В Англии есть ребята, которые выделяются на фоне остальных: Беллингем, Кейн. Это личности. А у немцев никто не приходит на ум. Хотя если немцы сохранят свои лучшие качества дисциплинированности, моторности, самоотдачи, то могут выйти в финал. Но он будет скучноватым. Там будет слишком много бастионов. Тогда дело может дойти и до пенальти. Также хотел бы увидеть в финале Испанию. У нее идет какое-то затишье, передышка. Она собирает новые кадры.

- Моуринью дал прогноз, что в финале Португалия победит Англию. Насколько реальным вам кажется такой сценарий?

- Вполне реально. Возможно, Моуринью будет прав. А может быть, будет прав наполовину и в финал выйдет только одна из этих сборных.

- По поводу Англии вы с ним сошлись.

- Мне кажется, англичане доберутся до финала. Они уже созрели для этого.

- Хозяевами турнира являются немцы. Это может им помочь в завоевании трофея?

- Домашние стены иногда вредят. Особенно это касается молодых футболистов, которые могут перегореть. У них может перестать получаться то, что обычно получается. На домашнем чемпионате мира родные стены им не помогли. Это ведь ничего не гарантирует. Будет преимущество только в моральном подстегивании игроков. Но и других болельщиков будет слышно. Хотя, думаю, до полуфинала немцы доберутся.

Елена Григорьевская