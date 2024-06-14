Лопырёва ответила, за какими игроками будет следить на Евро-2024

Известная модель Виктория Лопырёва ответила на вопрос, за какими футболистами она будет следить на чемпионате Европы по футболу.

«Их не счесть, ведь нынче Европа усыпана талантливой молодёжью! Это Беллингем и Палмер, Вирц и Мусиала, Ямаль и Уильямс, Камавинга и Салиба! И многие другие!» - цитирует Лопырёву «Спорт-Экспресс».

Первый матч на Евро-2024 состоится уже в пятницу вечером, когда лицом к лицу сойдутся национальные сборные Германии и Шотландии. Следить за этой игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.