Лопырёва назвала трёх главных фаворитов Евро-2024

Известная модель Виктория Лопырёва дала комментарий перед стартом чемпионата Европы. По словам Лопырёвой, она будет следить за турниром. Модель считает, что Евро-2024 получится интересным и непредсказуемым.
Кроме того, Лопырёва выделила трёх главных фаворитов чемпионата Европы.
«На сей раз выделю 3 главных фаворита на мой взгляд: Англия, Португалия и уже традиционно Пятая Французская республика!» - цитирует Лопырёву «Спорт-Экспресс».
Лопырёва добавила, что болеть на Евро-2024 будет за национальную сборную Португалии.
Чемпионат Европы стартует сегодня, 14 июня, матчем Германия – Шотландия.
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