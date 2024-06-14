Лопырёва назвала трёх главных фаворитов Евро-2024

Известная модель Виктория Лопырёва дала комментарий перед стартом чемпионата Европы. По словам Лопырёвой, она будет следить за турниром. Модель считает, что Евро-2024 получится интересным и непредсказуемым.

Кроме того, Лопырёва выделила трёх главных фаворитов чемпионата Европы.

«На сей раз выделю 3 главных фаворита на мой взгляд: Англия, Португалия и уже традиционно Пятая Французская республика!» - цитирует Лопырёву «Спорт-Экспресс».

Лопырёва добавила, что болеть на Евро-2024 будет за национальную сборную Португалии.

Чемпионат Европы стартует сегодня, 14 июня, матчем Германия – Шотландия.