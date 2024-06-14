Главный фаворит Евро-2024 привёз состав на 1,5 млрд евро: самые дорогие команды на турнире

Чемпионат Европы по футболу заманит в свои сети зрителей на целый месяц. Лучшие игроки Старого Света после тяжелейшего сезона выяснят, кто же из них лучшие на поле национальных сборных. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует стоимость самых дорогих команд чемпионата Европы.

Железная логика

В шестёрке самых дорогих команд чемпионата Европы все реальные претенденты на чемпионский титул. Замыкает её действующий чемпион – сборная Италии, стоимость заявки которой составляет 705 млн евро. Самый дорогой игрок «Скуадры Адзурры» Николо Барелла оценивается в 80 млн евро и должен восстановиться от травмы аккурат к началу Евро. В текущем сезоне 27-летний полузащитник «Интера» принял участие в 37 матчах Серии А, и от него ждут подвигов на полях Германии.

Чуть выше по стоимости заявки расположились сборные Нидерландов (815 млн евро) и Германии (831 млн евро). В каждой из команд надеются на подрастающую молодёжь. Оранжевые делают ставку на Хави Симонса (трансферная стоимость 80 млн евро), который совершил 21 результативное действие в 32 матчах Бундеслиги. Чуть больше четверти стоимости всей заявки хозяев турнира составляют Флориан Вирц (130 млн евро) и Джамал Мусиала (120 млн евро). Для каждого из них чемпионат Европы – это шанс повысить свою стоимость и увеличить свой доход по контракту. Особых успехов немцы ждут от Вирца, который пока что забил всего один гол в 18 матчах за сборную Германии.

Лидеры на миллиард

Состав сборной Испании, которая занимает третье место в нашем рейтинге самых дорогих национальных сборных чемпионата Европы, немного не дотянул до одного миллиарда евро. Средний возраст трёхкратных чемпионов Европы составляет 27 лет. Именно столько самому дорогому игроку «Красной фурии» Родри (120 млн евро).

Лидеры, по мнению букмекеров, на победу на Евро. Состав сборной Франции оценивается в один миллиард 230 млн евро. Бесспорно, здесь выделяется новоиспечённый «сливочный» Килиан Мбаппе (180 млн евро), но есть также не только его партнёры по сборной, но и будущие партнёры по мадридскому «Реалу» Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга, трансферная стоимость которых составляет 100 млн евро.

Больше «стомиллионников» только в составе сборной Англии. Здесь их набралось целых пять человек: Гарри Кейн (100 млн евро), Деклан Райс (120 млн евро), Букайо Сака (140 млн евро), Фил Фоден (150 млн евро) и Джуд Беллингем (180 млн евро). Если после такого подбора исполнителей Англия не сможет взять трофей, то подобного шанса ей предстоит ждать 58 лет.

Самые дорогие национальные сборные чемпионата Европы

Сборная Стоимость состава, млрд евро Англия 1,520 Франция 1,230 Испания 0,965 Германия 0,831 Нидерланды 0,815 Италия 0,705

Константин Лицин