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Чемпионат Европы по футболу 2024

Боков назвал сборную, от которой ждёт сюрпризов на Евро-2024 эксклюзив

14 Июня 2024 • 14:16 Комментировать (1)

Футбольный эксперт Максим Боков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о стартующем чемпионате Европы.

- Какие сборные вызывают у вас наибольший интерес?

- Франция, Италия, Испания.

- Ждете сюрпризов от каких-то сборных?

- От Грузии. Симпатична мне эта сборная. Само попадание ее на Евро – уже сюрприз, потому что это не сильная команда. 

- Когда будете следить за матчами Евро, на что станете обращать внимание в первую очередь?

- По своей работе я буду следить за обороной. Мне интересны все оборонительные схемы, переходы из обороны в атаку и из атаки в оборону. Любопытно, как все это будет происходить, насколько быстро и как будет реализовываться.

- У сборной Италии высокие шансы отстоять свой титул?

- Да, потому что это действующие чемпионы Европы. Но на самом деле защищать титул намного сложнее, чем его завоевать. На чемпионате мира итальянцы выступили невзрачно. Но ничего страшного в этом нет. Там было много сильных африканских стран, азиатских, которые наделали шуму и выигрывали у чемпионов мира, у Германии, Франции.

- Кого хотели бы видеть в финале этого Евро?

- Хотелось бы видеть кого-то из новичков, потому что традиционные лидеры уже поднадоели. Но скажу банально: Португалия и Франция или Испания и Италия. 

- Моуринью дал прогноз, что в финале Португалия победит Англию. Насколько реальным вам кажется такой сценарий?

- Почему нет? Просто Роналду должен закончить выступление в сборной на хорошей ноте. Думаю, он сможет на этом Евро проявить себя. Сейчас он в неплохой форме. Это большой профессионал. У него на первом месте футбол. Он фанатик этой игры, в хорошем смысле. И природа его одарила, и сам он поддерживает форму. Все это дает результат. Он помогает сборной и самому себе.

- Хозяевами турнира являются немцы. Это может им помочь в завоевании трофея?

- Вряд ли. У Германии сейчас идет перестройка. Но в будущем это будет очень сильная сборная.

Елена Григорьевскаяков рассказал, от какой сборной ждёт сюрпризов на Евро-2024

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Комментарии (1) Все комментарии
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Antuan2580
14 Июня 2024 в 14:25
Грузия вылетит с треском..
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